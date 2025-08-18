Ричмонд
В Колорадо супругов обвинили в хранении погрызанных останков любовника и краже его денег

В штате Колорадо супругов обвинили в хранении останков умершего любовника и присвоении его средств почти полтора года, сообщает Daily Mirror.

Полиция установила, что 57-летняя Сюзанна Эгню и 55-летний Джеймс Эгню были связаны с Джимом О’Нилом, который скончался в декабре 2023 года. Следствие рассматривает версии естественной смерти или передозировки наркотиками.

Пара не сообщила о смерти, чтобы продолжать получать социальные выплаты на имя О’Нила. Через неделю после кончины они обнаружили, что их чихуахуа начал грызть останки, и накрыли тело сдутым надувным матрасом.

Брат покойного, обеспокоенный отсутствием связи, обратился в полицию. Сначала супруги утверждали, что О’Нил уехал, затем заявили, что он вернулся, но не общается. Проверка банковских счетов показала регулярные снятия наличных, которые совершал Джеймс Эгню.

При обыске дома Сюзанна призналась в наличии останков. Пара обвиняется в надругательстве над телом и хищении более 17 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей).