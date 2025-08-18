Тела убитых женщины и её детей остаются в морге Екатеринбурга уже неделю

Напомним, тела женщины, её трёхлетней дочери и девятилетнего сына обнаружили в квартире 10 августа. Согласно предварительным данным, мать сначала убила детей, после чего совершила самоубийство. Как сообщает главное управление Министерства внутренних дел по региону, погибшая могла страдать от депрессии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Знакомая рассказала, что ранее женщина была уволена из больницы при неоднозначных обстоятельствах. В середине 2000-х на неё поступил сигнал о возможной причастности к коррупции.