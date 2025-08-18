Ричмонд
Подозреваемый в причастности к теракту в Крокусе был пойман после укрытия в мечети

Соучастник террористического акта в концертном зале подмосковного Красногорска, испугавшись задержания, укрылся в мечети в одном из сел Дагестана, где впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Соучастник террористического акта в концертном зале подмосковного Красногорска, испугавшись задержания, укрылся в мечети в одном из сел Дагестана, где впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в материалах уголовного дела, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, после объявления контртеррористической операции в регионе подозреваемый решил скрыться и выбрал для этого религиозное учреждение в селе Новом Агачауле. Там его и обнаружили сотрудники силовых структур.

Также Иисполнителей теракта в «Крокусе» ожидал подельник в Брянской области.

Террористический акт произошёл 22 марта 2024 года: злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по зрителям и подожгли зал. В результате трагедии погибли 149 человек, один человек пропал без вести, более 600 получили ранения. Материальный ущерб оценён примерно в 6 миллиардов рублей.

В суде рассматривается дело 19 обвиняемых: 13 из них обвиняются в совершении террористических действий, остальные — в содействии терроризму. Кроме того, предъявлены гражданские иски на сумму 68 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Рассмотрение дела ведёт Второй западный окружной военный суд.