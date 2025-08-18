Подозреваемый в причастности к теракту в Крокусе был пойман после укрытия в мечети

В суде рассматривается дело 19 обвиняемых: 13 из них обвиняются в совершении террористических действий, остальные — в содействии терроризму. Кроме того, предъявлены гражданские иски на сумму 68 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Рассмотрение дела ведёт Второй западный окружной военный суд.