Стало известно, что упавшая на ребенка статуя в Саратове была гнилой

Трагический инцидент в саратовском парке, где деревянная статуя «Кот ученый» упала на ребенка (1 год и 9 месяцев) и привела к его смерти, выявил серьезные проблемы с безопасностью на территории.
По данным Telegram-канала Mash, конструкция оказалась гнилой внутри. По словам очевидцев, трагедия произошла в день 90-летия парка, возможно, во время того, как родители фотографировали дочь возле статуи.
Вес фигуры превышал 140 килограмм, и девочка скончалась на месте от травм головы. Сообщается, что администрация парка сменилась в начале августа, а до этого территория находилась в частной собственности с 90-х годов.
Местные жители неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние парка и отсутствие ухода. Два года назад в парке уже был похожий случай, когда во время празднования Дня Победы на ребенка упало дерево. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства ответственными службами и организациями, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что следственное управление СК России по Саратовской области проводит проверку обстоятельств гибели девочки в «Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького».