Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что упавшая на ребенка статуя в Саратове была гнилой

Трагический инцидент в саратовском парке, где деревянная статуя «Кот ученый» упала на ребенка (1 год и 9 месяцев) и привела к его смерти, выявил серьезные проблемы с безопасностью на территории.

Трагический инцидент в саратовском парке, где деревянная статуя «Кот ученый» упала на ребенка (1 год и 9 месяцев) и привела к его смерти, выявил серьезные проблемы с безопасностью на территории.

По данным Telegram-канала Mash, конструкция оказалась гнилой внутри. По словам очевидцев, трагедия произошла в день 90-летия парка, возможно, во время того, как родители фотографировали дочь возле статуи.

Вес фигуры превышал 140 килограмм, и девочка скончалась на месте от травм головы. Сообщается, что администрация парка сменилась в начале августа, а до этого территория находилась в частной собственности с 90-х годов.

Местные жители неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние парка и отсутствие ухода. Два года назад в парке уже был похожий случай, когда во время празднования Дня Победы на ребенка упало дерево. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства ответственными службами и организациями, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что следственное управление СК России по Саратовской области проводит проверку обстоятельств гибели девочки в «Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького».