Трамп обвинил СМИ в искажении информации о встрече с российским лидером

Дональд Трамп считает, что выбор места встречи с Владимиром Путиным в любом случае стал бы предметом обсуждения.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что вопрос о проведении встречи с лидером России Владимиром Путиным на Аляске стал предметом разногласий. Об этом руководитель США написал в соцсети.
«Лживые медиа уже три дня твердят, что я потерпел “крупное поражение”, позволив президенту России Владимиру Путину провести важную встречу на высшем уровне в Соединенных Штатах. На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу где угодно, только не в США, и лживые СМИ об этом знают. Это был один из главных пунктов спора», — отметил он в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп заявил, что если бы саммит прошел в иной локации, подконтрольные демократам СМИ представили бы это как нечто крайне негативное. Он также отметил, что, по его мнению, представители этих СМИ ведут себя неадекватно.
Как URA.RU писало ранее, 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска прошли переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча длилась порядка трех часов, был сделан ряд важных заявлений. Так была урегулирована значительная часть спорных вопросов по Украине.