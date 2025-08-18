Мужчина лишился часть пальца после нападения бездомной собаки во Владивостоке

Год спустя коммунальщики признали свою несостоятельность при отлове собак, обитающих около ЦПКиО. Ситуацию с неистребимой бродячей стаей в центре Находки муниципалитет объяснил тем, что «разрешёнными способами» ни одно из животных поймать не удалось — собаки оказываются хитрее, чем рабочие службы отлова. Но чуть позже администрация Находкинского городского округа выпустила пресс-релиз, в котором заявила о недопустимости прикармливания бродячих собак местными жителями. Напоминанию предшествовало нападение безнадзорной собачьей своры на дошкольника во дворе многоквартирного дома на улице Бокситогорской. Крайней назначили управляющую компанию, так как её дворник заботился о бездомных собаках и вместе с некоторыми сердобольными жильцами якобы препятствовал отлову животных.