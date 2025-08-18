Мужчина лишился часть пальца после нападения бездомной собаки во Владивостоке

Об инциденте пишут в региональных telegram-каналах. Нападение произошло 14 августа около 21:50 на улице Карбышева возле дома № 26. Как утверждает пострадавший мужчина, он выгуливал свою домашнюю собаку, и на неё накинулось бездомное животное. Мужчина попытался защитить питомца и пострадал сам, он лишился верхней фаланги указательного пальца. «Где городские власти? Почему они не решают проблему с бродячими животными? А если бы вместо меня был ребёнок или мать с коляской? Когда начнётся реальная работа?» — задаётся вопросами пострадавший.
На публикацию отреагировали в прокуратуре, надзорное ведомство начало проверку по факту несчастного случая. По инициативе прокуратуры органами внутренних дел организована процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда здоровью пострадавшего.
Отметим, что в тот же день прокуратура обратила внимание на другую публикацию о бездомных животных, представляющих опасность для окружающих — собаках, обитающих в районе пляжа бухты Щитовой. Сообщалось, что бродячая свора напала на велосипедиста. Ведомство направило заявку на отлов стаи в соответствующую службу. Доследственную проверку держат на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
На фоне обострения ситуации с бездомными собаками прокуратура даст комплексную и принципиальную оценку работе администрации города по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных.
Проблема с безнадзорными животными характерна и для других муниципалитетов Приморского края. Так, в Находке за отлов безнадзорных собак отвечает муниципальное предприятие «Сетевое и парковое хозяйство». По факту её бездействия в части ответственного обращения с животными в мае 2023 года уже было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности), поводом стало нападение стаи бездомных собак на 11-летнего мальчика на улице Всеволода Сибирцева.
Год спустя коммунальщики признали свою несостоятельность при отлове собак, обитающих около ЦПКиО. Ситуацию с неистребимой бродячей стаей в центре Находки муниципалитет объяснил тем, что «разрешёнными способами» ни одно из животных поймать не удалось — собаки оказываются хитрее, чем рабочие службы отлова. Но чуть позже администрация Находкинского городского округа выпустила пресс-релиз, в котором заявила о недопустимости прикармливания бродячих собак местными жителями. Напоминанию предшествовало нападение безнадзорной собачьей своры на дошкольника во дворе многоквартирного дома на улице Бокситогорской. Крайней назначили управляющую компанию, так как её дворник заботился о бездомных собаках и вместе с некоторыми сердобольными жильцами якобы препятствовал отлову животных.
Весной 2025 года горожане обратили внимание, что собаки из стаи, пугающей отдыхающих в городском парке, обзавелись бирками в ушах — то есть их всё-таки отловили, вакцинировали, стерилизовали, но выпустили обратно на улицу в месте скопления людей.
А в Артёмовском городском округе проблемой являются агрессивные собаки на самовыгуле. Этим злоупотребляют жители частного сектора, несмотря на то, что самовыгул домашних животных в Приморском крае запрещён.