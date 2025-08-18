Ричмонд
В двух аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Пензы и Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Пензы и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В 3.55 мск губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении на территории региона плана «Ковер» и ограничениях на прием и выпуск воздушных судов.

«Аэропорты Пенза и Тамбов (“Донское”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.