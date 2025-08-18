США прогнозируют превращение Украины в крупного поставщика вооружений для Европы

Постпред США при НАТО также обратил внимание на экономическое будущее Украины. По его словам, помимо развития оборонной промышленности, стране предстоит восстановить сельское хозяйство, порты и инфраструктуру, что потребует значительных финансовых вложений, прежде всего со стороны европейских партнеров. Уитэкер подчеркнул, что для реализации этих задач потребуется «много денег, в основном из Европы».