Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соучастник террористов из «Крокуса» прятался в мечети в Дагестане

Соучастник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Зубайдулло Исмоилов был задержан в мечети села Новый Агачаул в Дагестане после того, как попытался скрыться от полиции. Это следует из материалов уголовного дела.

Исполнители теракта в «Крокусе» находились в России незаконно.

Соучастник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Зубайдулло Исмоилов был задержан в мечети села Новый Агачаул в Дагестане после того, как попытался скрыться от полиции. Это следует из материалов уголовного дела.

«Увидев по телевизору, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан, и принял решение спрятаться в мечети», — говорится в документах, передает ТАСС. Исмоилов испугался быть пойманным после того, как по телевидению увидел новости о введении режима контртеррористической операции в регионе.

Лица, совершившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, пребывали на территории России без надлежащих оснований. У террористов при себе находились как минимум 59 магазинов, содержащих в общей сложности 1381 патрон для трех автоматов Калашникова. После того как их оружие дало осечку, злоумышленники были вынуждены покинуть здание концертного зала, передает RT.