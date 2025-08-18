Суд арестовал 21 автомобиль и станки группы «Новик»

Как сообщал «Коммерсант», уголовное дело об особо крупном групповом мошенничестве было возбуждено в ноябре 2017 года. По версии ГСУСК РФ, хищения средств совершались в 2014—2016 годах, когда группа выполняла субподрядные работы по ремонту и техобслуживанию боевых кораблей по контрактам с крупнейшими судоремонтными предприятиями, такими как ОАО «Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь”», «35 Судоремонтный завод» АО ЦС «Звездочка», ОАО «ПО “Севмаш”, ОАО “Северное ПКБ” и ОАО “Головное производственно-техническое предприятие “Гранит”. По версии следствия, руководство “Новик” вступило в сговор с представителями страховых компаний, они разработали преступную схему, по которой судостроители тратили выделенные заказчиками деньги якобы на страховки рисков группы, а полученные заказы выполняли в объеме, необходимом для маскировки совершаемых афер. Издание уточняет, что организатором преступной группы следствие считает бывшего гендиректора “Новик” Алексея Лященко, занимавшего пост с 2009 года до момента банкротства компании в 2016 году.