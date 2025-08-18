Ричмонд
В аэропорту Тамбова введены ограничения

В тамбовском аэропорту Донское введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры по ограничению приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщил Кореняко.

«Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в telegram-канале. Ограничения обусловлены обеспечением безопасности полетов.

Ограничения введены не только в тамбовском аэропорту. Судя по информации, в аэропорту города Пенза также ограничили прием и выпуск воздушных судов в связи с планом «Ковер».