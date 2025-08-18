В Братском районе двое детей пострадали в ДТП на квадроцикле. 14-летний подросток посадил рядом с собой на транспортное средство трехлетнего брата, и отправились кататься по поселке Дубынино. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, средств защиты у детей не было.
— Наехав на неровность, подросток не справился с управлением. В аварии оба ребенка получили травмы, а юного водители доставили в больницу, — уточнили в пресс-службе полиции.
Прокуратура проконтролирует организованную проверку по дорожному инциденту. На мать несовершеннолетних составили протокол за передачу права управления лицу без водительского удостоверения.
Информацию об этом направили в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности.