В Братском районе двое детей пострадали в ДТП на квадроцикле

Транспортное средство им купили родители.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе двое детей пострадали в ДТП на квадроцикле. 14-летний подросток посадил рядом с собой на транспортное средство трехлетнего брата, и отправились кататься по поселке Дубынино. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, средств защиты у детей не было.

— Наехав на неровность, подросток не справился с управлением. В аварии оба ребенка получили травмы, а юного водители доставили в больницу, — уточнили в пресс-службе полиции.

Прокуратура проконтролирует организованную проверку по дорожному инциденту. На мать несовершеннолетних составили протокол за передачу права управления лицу без водительского удостоверения.

Информацию об этом направили в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности.