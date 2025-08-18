Ричмонд
В Омской области водитель грузового фургона насмерть сбил пешехода

Инцидент произошел в Муромцевском районе.

Источник: Соцсети

В отделение ГИБДД накануне в час дня поступило уведомление об аварии со смертельным исходом, произошедшей в Муромцевском районе. Сообщили в МВД.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес», мужчина 63 лет, примерно на 213-м километре трассы Омск-Муромцево-Седельниково совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте.

В результате столкновения пешеход, женщина 1976 года рождения, скончалась на месте от полученных повреждений.

Точные причины и детали данного инцидента будут выяснены в процессе проведения следственных мероприятий.

Ранее мы писали, что в Омском регионе автолюбитель, управлявший иномаркой, осуществил рискованный маневр разворота, что привело к трагическому исходу.