В Омской области водитель грузового фургона насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес», мужчина 63 лет, примерно на 213-м километре трассы Омск-Муромцево-Седельниково совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте.
В результате столкновения пешеход, женщина 1976 года рождения, скончалась на месте от полученных повреждений.
Точные причины и детали данного инцидента будут выяснены в процессе проведения следственных мероприятий.
