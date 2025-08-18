В российской разведке рассказали о тяжелой ситуации для ВСУ в Красноармейске

Разведчик отметил, что вместо ушедших частей в Красноармейск перебрасывают мобилизованных военнослужащих, не имеющих достаточного боевого опыта и подготовки. По словам военного, среди попавших в плен украинских военнослужащих все чаще встречаются лица, ранее исполнявшие вспомогательные функции — водители, повара и сотрудники тыловых служб. Они, как сказал Велес, были мобилизованы и отправлены на передовую без необходимой подготовки.