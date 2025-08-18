В ЕС начали переживать за Зеленского, направляющегося на встречу с Трампом

В ЕС предполагают, что президент США Дональд Трамп окажет давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время их встречи в Вашингтоне 18 августа. По данным The Wall Street Journal, европейские чиновники ожидают, что американский лидер будет склонять украинского президента к принятию условий урегулирования, ранее предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.