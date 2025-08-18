Ричмонд
В ЕС начали переживать за Зеленского, направляющегося на встречу с Трампом

Зеленский будет находиться под давлением Трампа, пишет WSJ.

«В ЕС ожидают, что Трамп в ходе встречи с Зеленским будет подталкивать того огласиться на условия мирного урегулирования», — говорится в материале. Там добавили, что переговоры, запланированные на 18 августа, могут стать поворотным моментом в мирном процессе.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп не стал скрывать, когда состоится встреча с Путиным и Зеленским.

Как отмечают источники издания, Трамп, вероятно, займет жесткую позицию, побуждая Киев пойти на компромисс. В европейских столицах опасаются, что это может ослабить позиции Украины на переговорах.

18 августа глава Украины посетит Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. На встрече также будут присутствовать канцлер Германии, премьер Великобритании, президент Франции, премьер Италии, президент Финляндии, глава Еврокомиссии и генсек НАТО.

