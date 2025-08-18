Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение рядом с Ташкентом: толчки ощутили в нескольких районах столицы

Vaib.uz (Узбекистан. 18 августа). Сегодня рано утром, в 04:00:07, в Узбекистане было зафиксировано землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в Паркентском районе Ташкентской области, всего в 25 километрах к юго-востоку от столицы.

Источник: Vaib.Uz

По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга, в эпицентре сила землетрясения составила 3 балла. В разных районах Ташкента и области толчки ощущались с разной силой:

  • Юкоричирчикский район — 2−3 балла (7 км от эпицентра);
  • Уртачирчикский район — 2 балла (11 км);
  • город Нурафшан — 2 балла (12 км);
  • Бектемирский район Ташкента — 2 балла (16 км);
  • Янгихаётский район Ташкента — 2 балла (20 км);
  • Яшнабадский район Ташкента — 2 балла (20 км).

На данный момент информации о жертвах или разрушениях не поступало. Службы мониторинга продолжают отслеживать ситуацию и готовы оперативно реагировать в случае повторных толчков.