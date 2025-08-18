Землетрясение рядом с Ташкентом: толчки ощутили в нескольких районах столицы

По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга, в эпицентре сила землетрясения составила 3 балла. В разных районах Ташкента и области толчки ощущались с разной силой:
- Юкоричирчикский район — 2−3 балла (7 км от эпицентра);
- Уртачирчикский район — 2 балла (11 км);
- город Нурафшан — 2 балла (12 км);
- Бектемирский район Ташкента — 2 балла (16 км);
- Янгихаётский район Ташкента — 2 балла (20 км);
- Яшнабадский район Ташкента — 2 балла (20 км).
На данный момент информации о жертвах или разрушениях не поступало. Службы мониторинга продолжают отслеживать ситуацию и готовы оперативно реагировать в случае повторных толчков.