Вертолёт вылетел на поиски грибников, заблудившихся в лесу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вертолёт МЧС отправился на поиски трёх женщин, заблудившихся в лесу во время сбора грибов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительным данным, потерявшиеся — женщины в возрасте 56, 63 и 68 лет — находились примерно в 40 километрах от села Булава.
Краевые спасатели, волонтёры и сотрудники полиции приступили к поискам, обследовав территорию площадью около 15 квадратных километров. Пока результатов найти их не удалось.
Ранее в Бурятии спасли травмированного туриста с помощью вертолета Ми-8.