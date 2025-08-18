Ричмонд
Вертолёт вылетел на поиски грибников, заблудившихся в лесу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вертолёт МЧС отправился на поиски трёх женщин, заблудившихся в лесу во время сбора грибов.

По предварительным данным, потерявшиеся — женщины в возрасте 56, 63 и 68 лет — находились примерно в 40 километрах от села Булава.

По предварительным данным, потерявшиеся — женщины в возрасте 56, 63 и 68 лет — находились примерно в 40 километрах от села Булава.

Краевые спасатели, волонтёры и сотрудники полиции приступили к поискам, обследовав территорию площадью около 15 квадратных километров. Пока результатов найти их не удалось.

Ранее в Бурятии спасли травмированного туриста с помощью вертолета Ми-8.