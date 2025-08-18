В Красноярске толпа парней жестоко избила мужчину

Четыре парня избили мужчину на улице 9 мая в Красноярске. В полиции города сообщили, что начали проверку.
Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как толпа парней бежит за мужчиной. Один из хулиганов несколько раз пинает красноярца, из-за чего тот падает. Тогда парни начинают избивать мужчину руками и ногами. Он пытается спрятаться за лавку, но нападавшие достают его оттуда и продолжают бить.
«В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства конфликта, его участников и очевидцев», — сообщили в полиции.
Напомним, недавно в Красноярске подростки избили мужчину на Волгоградской.