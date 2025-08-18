В Красноярске толпа парней жестоко избила мужчину

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как толпа парней бежит за мужчиной. Один из хулиганов несколько раз пинает красноярца, из-за чего тот падает. Тогда парни начинают избивать мужчину руками и ногами. Он пытается спрятаться за лавку, но нападавшие достают его оттуда и продолжают бить.