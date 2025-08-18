Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске толпа парней жестоко избила мужчину

Полицейские ищут нападавших.

Источник: Соцсети

Четыре парня избили мужчину на улице 9 мая в Красноярске. В полиции города сообщили, что начали проверку.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как толпа парней бежит за мужчиной. Один из хулиганов несколько раз пинает красноярца, из-за чего тот падает. Тогда парни начинают избивать мужчину руками и ногами. Он пытается спрятаться за лавку, но нападавшие достают его оттуда и продолжают бить.

«В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства конфликта, его участников и очевидцев», — сообщили в полиции.

Напомним, недавно в Красноярске подростки избили мужчину на Волгоградской.