Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе ожидают повторения ссоры между Зеленским и Трампом

Европейские союзники Украины испытывают тревогу из-за возможного повторения конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Белом доме, которая запланирована на понедельник, 18 августа. Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат, знакомый с ходом подготовки переговоров.

Зеленский встретиться с Трампом 18 августа.

Европейские союзники Украины испытывают тревогу из-за возможного повторения конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Белом доме, которая запланирована на понедельник, 18 августа. Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат, знакомый с ходом подготовки переговоров.

«Один высокопоставленный европейский дипломат … рассказал о панике среди европейских союзников. Дипломат не видел, чтобы встреча, подобная запланированной на понедельник, проводилась так быстро с самого начала войны в Ираке», — пишет The New York Times.

Во время этой встречи американский лидер подверг президента Украины резкой критике, заявив, что у Киева нет сильных позиций в текущем конфликте. Подобную позицию Трамп озвучил и в пятницу, 15 августа, после возвращения главы РФ Владимира Путина на Дальний Восток. Президент Штатов отметил, что Украине предстоит признать превосходство России как более «могущественного» государства, а следовательно, Зеленскому придется согласиться на определенные компромиссы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил согласие на передачу России тех районов Донбасса, которые остаются под контролем ВСУ, с целью достижения мирного урегулирования конфликта. Глава Белого дома дал понять, что считает такой подход предпочтительным по сравнению с попытками добиться прекращения огня иными способами, передает 360.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше