В Европе ожидают повторения ссоры между Зеленским и Трампом

Во время этой встречи американский лидер подверг президента Украины резкой критике, заявив, что у Киева нет сильных позиций в текущем конфликте. Подобную позицию Трамп озвучил и в пятницу, 15 августа, после возвращения главы РФ Владимира Путина на Дальний Восток. Президент Штатов отметил, что Украине предстоит признать превосходство России как более «могущественного» государства, а следовательно, Зеленскому придется согласиться на определенные компромиссы.