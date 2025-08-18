В Европе ожидают повторения ссоры между Зеленским и Трампом

Зеленский встретиться с Трампом 18 августа.
Европейские союзники Украины испытывают тревогу из-за возможного повторения конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Белом доме, которая запланирована на понедельник, 18 августа. Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат, знакомый с ходом подготовки переговоров.
«Один высокопоставленный европейский дипломат … рассказал о панике среди европейских союзников. Дипломат не видел, чтобы встреча, подобная запланированной на понедельник, проводилась так быстро с самого начала войны в Ираке», — пишет The New York Times.
Во время этой встречи американский лидер подверг президента Украины резкой критике, заявив, что у Киева нет сильных позиций в текущем конфликте. Подобную позицию Трамп озвучил и в пятницу, 15 августа, после возвращения главы РФ Владимира Путина на Дальний Восток. Президент Штатов отметил, что Украине предстоит признать превосходство России как более «могущественного» государства, а следовательно, Зеленскому придется согласиться на определенные компромиссы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил согласие на передачу России тех районов Донбасса, которые остаются под контролем ВСУ, с целью достижения мирного урегулирования конфликта. Глава Белого дома дал понять, что считает такой подход предпочтительным по сравнению с попытками добиться прекращения огня иными способами, передает 360.ru.