Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ждут от Зеленского контрпредложений по урегулированию конфликта

США изучат, предложит ли президент Украины Владимир Зеленский варианты урегулирования украинского конфликта во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в Белом доме 18 августа. Об этом сообщил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

США посмотрят, будут ли у Зеленского предложения по Украине.

США изучат, предложит ли президент Украины Владимир Зеленский варианты урегулирования украинского конфликта во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в Белом доме 18 августа. Об этом сообщил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я думаю, вы увидите, прежде всего, если Зеленский и его команда придут в Белый дом с предложением, контрпредложением на то, что Россия предложила на Аляске, это станет важным следующим шагом», — отметил американский дипломат. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.

Встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского станет первой после их конфликта, который произошел в феврале 2025 года. Тогда между двумя лидерами возникла перепалка по вопросам дальнейшей поддержки Украины со стороны Штатов. Сейчас в Европе выражают обеспокоенность тем, что на предстоящих переговорах в Белом доме может вновь возникнуть ссора.

Ранее, ходе переговоров с Трампом, прошедших в Анкоридже, российский лидер Владимир Путин подтвердил неизменность позиции Москвы в отношении целей спецоперации на Украине. Глава РФ подчеркнул необходимость устранения всех коренных причин конфликта. Эксперты отмечают, что теперь Трамп, проявляющий заинтересованность в восстановлении полноформатных отношений с Россией, может оказать давление на Зеленского с целью достижения мирного урегулирования на условиях, приемлемых для Москвы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше