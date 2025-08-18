США ждут от Зеленского контрпредложений по урегулированию конфликта

Встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского станет первой после их конфликта, который произошел в феврале 2025 года. Тогда между двумя лидерами возникла перепалка по вопросам дальнейшей поддержки Украины со стороны Штатов. Сейчас в Европе выражают обеспокоенность тем, что на предстоящих переговорах в Белом доме может вновь возникнуть ссора.