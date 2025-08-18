США ждут от Зеленского контрпредложений по урегулированию конфликта

США посмотрят, будут ли у Зеленского предложения по Украине.
США изучат, предложит ли президент Украины Владимир Зеленский варианты урегулирования украинского конфликта во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в Белом доме 18 августа. Об этом сообщил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.
«Я думаю, вы увидите, прежде всего, если Зеленский и его команда придут в Белый дом с предложением, контрпредложением на то, что Россия предложила на Аляске, это станет важным следующим шагом», — отметил американский дипломат. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.
Встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского станет первой после их конфликта, который произошел в феврале 2025 года. Тогда между двумя лидерами возникла перепалка по вопросам дальнейшей поддержки Украины со стороны Штатов. Сейчас в Европе выражают обеспокоенность тем, что на предстоящих переговорах в Белом доме может вновь возникнуть ссора.
Ранее, ходе переговоров с Трампом, прошедших в Анкоридже, российский лидер Владимир Путин подтвердил неизменность позиции Москвы в отношении целей спецоперации на Украине. Глава РФ подчеркнул необходимость устранения всех коренных причин конфликта. Эксперты отмечают, что теперь Трамп, проявляющий заинтересованность в восстановлении полноформатных отношений с Россией, может оказать давление на Зеленского с целью достижения мирного урегулирования на условиях, приемлемых для Москвы.