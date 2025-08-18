Трамп раскрыл секрет быстрого прекращения конфликта на Украине

Зеленский должен отказаться от вступления в НАТО, заявил Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить конфликт в кратчайшие сроки, если бы согласился отказаться от претензий на Крым и планов по вступлению в НАТО. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп.
«Президент Украины Зеленский может практически немедленно прекратить конфликт, если захочет», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что для этого украинскому лидеру нужно отказаться от требований касательно Крыма и намерений вступить в НАТО.
18 августа президент Украины отправится в Вашингтон для обсуждения результатов переговоров между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. На встрече также примут участие канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, президент Франции, премьер-министр Италии, президент Финляндии, глава Еврокомиссии и генеральный секретарь НАТО.