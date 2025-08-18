Водитель фургона сбил насмерть женщину в Омской области

17 августа в 13:00 на 213-м км трассы Омск-Муромцево-Седельниково произошла трагедия. По предварительным данным УМВД, 63-летний водитель грузового фургона Mercedes задавил 49-летнюю женщину.
В полиции уточнили, что пешеход перебегала проезжую часть. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ЧП. Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в Москаленском районе погиб водитель Kia — мужчине стало плохо за рулем.