В МЧС раскрыли последние трагические данные о ЧП в Рязанской области

Число погибших при ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, увеличилось до 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«На данный момент по уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли», — добавили в ведомстве.
На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС разбирают завалы после происшествия в поселке Лесной. Там же непрерывно работают психологи ведомства.
Кроме того, в Лесном работают представители правоохранительных органов и правительства региона. Сотрудники МЧС участвуют в опознании, в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших.
15 августа на заводе в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание с последующим взрывом. На предприятии взорвался порох, а потом на территории цеха начался пожар.
Изначально сообщалось о пяти погибших и более 100 пострадавших. Некоторые, отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, получили ранения от осколков стекла.
На место происшествия были направлены сотрудники МЧС. Однако быстро выяснилось, что этих сил недостаточно. Было принято решение усилить группировку, потому на место ЧП направили еще 100 спасателей и 10 единиц техники. В их числе шесть кинологических расчетов.
Позже оперативный штаб региона сообщил, что число пострадавших в результате происшествия в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 135 человек, из которых 32 потребовалась госпитализация. 17 пострадавших направлены в федеральные центры Москвы, еще 15 человек размещены в лечебном учреждении Рязани. Остальным была оказана амбулаторная помощь. Для госпитализации выделили три вертолета с медицинскими бригадами, а также 51 бригаду скорой медпомощи.
Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил 18 августа днём траура в регионе. Это решение связано с гибелью людей в результате чрезвычайного происшествия на предприятии Шиловского района.
Также власти региона пообещали выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших. Глава региона отметил, что 1 567 500 рублей получат семьи погибших, от 313 500 до 627 000 рублей — родные пострадавших.