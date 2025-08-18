В МЧС раскрыли последние трагические данные о ЧП в Рязанской области

Позже оперативный штаб региона сообщил, что число пострадавших в результате происшествия в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 135 человек, из которых 32 потребовалась госпитализация. 17 пострадавших направлены в федеральные центры Москвы, еще 15 человек размещены в лечебном учреждении Рязани. Остальным была оказана амбулаторная помощь. Для госпитализации выделили три вертолета с медицинскими бригадами, а также 51 бригаду скорой медпомощи.