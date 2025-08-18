Ричмонд
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек

Общее число арестованных в столице превысило 300.

Источник: Аргументы и факты

В Вашингтоне за минувшую ночь было задержано 68 человек в рамках федеральных мер по борьбе с преступностью. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди в социальной сети X (бывшая Twitter)*.

По её словам, общее число арестованных в столице превысило 300 и продолжает расти. Только за одну ночь правоохранительные органы округа Колумбия совместно с федеральными структурами изъяли 15 единиц незаконного огнестрельного оружия.

Бонди уточнила, что среди задержанных есть подозреваемые в убийствах, торговле наркотиками и других тяжких правонарушениях, которым уже предъявлены обвинения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направляет нацгвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в городе. Кроме того, президент заявил, что планирует убрать бездомных с улиц Вашингтона.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

