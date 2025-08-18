Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал масштабную встречу с европейскими лидерами в Белом доме

В Белом доме 18 августа состоится беспрецедентный по количеству участников саммит европейских лидеров. Президент США Дональд Трамп выразил особую гордость тем, что принимает у себя такое количество высокопоставленных гостей одновременно.

Трамп выразил большую гордость за свою страну.

В Белом доме 18 августа состоится беспрецедентный по количеству участников саммит европейских лидеров. Президент США Дональд Трамп выразил особую гордость тем, что принимает у себя такое количество высокопоставленных гостей одновременно.

«Завтра в Белом доме важный день. Никогда еще так много европейских лидеров не собиралось одновременно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он предупредил, что в фейковых новостях могут представить это событие как его дипломатическую неудачу. Однако он настаивает, что проведение такого саммита — это, напротив, огромная честь для всей Америки.

В своем обращении Трамп провел резкое сравнение нынешнего положения США с ситуацией годичной давности. По его словам, если год назад Америка находилась в упадке, то теперь она стала самой привлекательной и обсуждаемой страной мира. Он прямо связал эти изменения со своей деятельностью на посту президента.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа посетит Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Основные темы переговоров — безопасность Украины и пути к мирному урегулированию конфликта. В обсуждениях также примут участие лидеры Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также представители НАТО и Еврокомиссии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше