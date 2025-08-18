Трамп анонсировал масштабную встречу с европейскими лидерами в Белом доме

«Завтра в Белом доме важный день. Никогда еще так много европейских лидеров не собиралось одновременно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он предупредил, что в фейковых новостях могут представить это событие как его дипломатическую неудачу. Однако он настаивает, что проведение такого саммита — это, напротив, огромная честь для всей Америки.