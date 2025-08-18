Трамп анонсировал масштабную встречу с европейскими лидерами в Белом доме

Трамп выразил большую гордость за свою страну.
В Белом доме 18 августа состоится беспрецедентный по количеству участников саммит европейских лидеров. Президент США Дональд Трамп выразил особую гордость тем, что принимает у себя такое количество высокопоставленных гостей одновременно.
«Завтра в Белом доме важный день. Никогда еще так много европейских лидеров не собиралось одновременно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он предупредил, что в фейковых новостях могут представить это событие как его дипломатическую неудачу. Однако он настаивает, что проведение такого саммита — это, напротив, огромная честь для всей Америки.
В своем обращении Трамп провел резкое сравнение нынешнего положения США с ситуацией годичной давности. По его словам, если год назад Америка находилась в упадке, то теперь она стала самой привлекательной и обсуждаемой страной мира. Он прямо связал эти изменения со своей деятельностью на посту президента.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа посетит Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Основные темы переговоров — безопасность Украины и пути к мирному урегулированию конфликта. В обсуждениях также примут участие лидеры Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также представители НАТО и Еврокомиссии.