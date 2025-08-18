На Украине раскритиковали делегацию Зеленского на встрече с Трампом

Делегация Зеленского едет капитулировать в Белый дом, считает Дубинский.
На Украине выразили обеспокоенность составом европейской делегации, сопровождающей украинского лидера Владимира Зеленского в США. Как заявил находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский, делегация, которая примет участие во встрече с американским президентом Дональдом Трампом, выглядит крайне слабой.
«Делегация капитуляции», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он раскритиковал состав участников, назвав его неспособным противостоять России.
В делегацию Зеленского вошли представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится на фоне обсуждения итогов недавних переговоров американского и российского лидеров.