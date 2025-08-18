Стало известно о новой схеме мошенничества через приложение для записи к врачу

Чаще всего преступники выходят на контакт с потенциальными потерпевшими через мессенджеры. Они представляются, называя имя и отчество, а затем интересуются, сколько времени у собеседника занимает запись на прием к специалистам медицины. Если гражданин выражает недовольство, мошенники демонстрируют сочувствие, после чего под предлогом упрощения и ускорения процедуры записи настоятельно рекомендуют инсталлировать на мобильное устройство особую программу. По их словам, она предназначена для просмотра актуальных данных о доступных талонах.