Стало известно о новой схеме мошенничества через приложение для записи к врачу

Мошенники начали склонять россиян к установке вредоносных утилит для удаленного управления смартфоном и финансовыми приложениями. Злоумышленники маскируют их под специализированный софт, обещающий ускорение процесса записи на врачебный прием. Данная информация содержится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился «ТАСС».
Чаще всего преступники выходят на контакт с потенциальными потерпевшими через мессенджеры. Они представляются, называя имя и отчество, а затем интересуются, сколько времени у собеседника занимает запись на прием к специалистам медицины. Если гражданин выражает недовольство, мошенники демонстрируют сочувствие, после чего под предлогом упрощения и ускорения процедуры записи настоятельно рекомендуют инсталлировать на мобильное устройство особую программу. По их словам, она предназначена для просмотра актуальных данных о доступных талонах.
Впоследствии, следуя указаниям злоумышленника, человек загружает файл. Фактически же это оказывается шпионским инструментом, позволяющим получить полный удаленный доступ к телефону жертвы и ее банковским сервисам. Через эту брешь в безопасности преступники получают возможность похитить все денежные средства, хранящиеся на счетах.
На фоне учащения случаев применения подобной схемы МВД настоятельно рекомендует гражданам никогда не загружать сомнительные приложения по просьбе незнакомых людей и ни при каких обстоятельствах не разглашать посторонним информацию о своем финансовом положении или банковских реквизитах.
