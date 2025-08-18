Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сохраняйте бдительность»: какие регионы ввели режим беспилотной опасности этой ночью

Несколько российских регионов этой ночью ввели режим беспилотной опасности на своих территориях из-за предполагаемой атаки украинских беспилотников по РФ. Жителей просят сохранять спокойствие и бдительность. Какие регионы предупредили о потенциальной угрозе БПЛА — в материале URA.RU.

Пять российских регионов ввели режим беспилотной опасности, отмечают губернаторы регионов.

Несколько российских регионов этой ночью ввели режим беспилотной опасности на своих территориях из-за предполагаемой атаки украинских беспилотников по РФ. Жителей просят сохранять спокойствие и бдительность. Какие регионы предупредили о потенциальной угрозе БПЛА — в материале URA.RU.

Пензенская область.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУгроза с неба: чем отличается режим беспилотной, воздушной и авиационной опасности.

Губернатор Олег Мельниченко объявил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области в 04:49 мск. В целях безопасности временно ограничена работа мобильного интернета. Для экстренной связи доступен номер 112. Также введен план «Ковер», ограничивающий прием и выпуск воздушных судов в регионе.

Ставропольский край.

Глава Ставропольского края края Владимир Владимиров к четырем утра (мск) также сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» в своем telegram-канале. Он отметил, что жителям рекомендуется следить за обстановкой и при необходимости обращаться по номеру экстренных служб 112.

Липецкая область.

Липецкая область этой ночью перешла сначала на желтый, а затем на красный уровень опасности из-за угрозы атак БПЛА. Особое внимание уделено городам и районам, включая Липецк, Грязинский и другие. Об этом предупредил губернатор Игорь Артамонов в районе четырех утра (мск).

Воронежская область.

Воронежский глава Александр Гусев также сообщил о повышенной угрозе атак БПЛА в своем регионе. По его словам, особенно тревожная ситуация складывается в Кантемировском районе, где была объявлена непосредственная угроза удара. Жителям рекомендуется оставаться в помещениях и избегать окон, добавил он к трем ночи (мск).

Тамбовская область.

В Тамбовской области также объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в МЧС.

Здесь не летают самолеты.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Белгородской и Воронежской областях ранены люди: карта ударов БПЛА за 17 августа.

В аэропортах Пензы и Тамбова (Донское) с 18 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. По информации Росавиации, ограничения распространяются на все типы воздушных судов.

В ведомстве отметили, что пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиаперевозчиков или в справочных службах аэропортов. Отдельно подчеркивается, что сроки снятия ограничений будут зависеть от оперативной обстановки.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше