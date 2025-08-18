Взятка как система: замхокима Фаришского района попался с поличным

Речь идёт о 204 гектарах орошаемой земли. Компания выиграла их на аукционе честным путём, но вместо того, чтобы помогать инвестору развивать сельское хозяйство, чиновник решил превратить ситуацию в личный бизнес. За то, чтобы земля не была возвращена в резерв хокимията, он вымогал 30 тысяч долларов: часть сразу, остальное — после урожая.