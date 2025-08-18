Взятка как система: замхокима Фаришского района попался с поличным

Казалось бы, случай единичный. Но на самом деле это — симптом куда более глубокой болезни, которая давно поразила местные органы власти.
Речь идёт о 204 гектарах орошаемой земли. Компания выиграла их на аукционе честным путём, но вместо того, чтобы помогать инвестору развивать сельское хозяйство, чиновник решил превратить ситуацию в личный бизнес. За то, чтобы земля не была возвращена в резерв хокимията, он вымогал 30 тысяч долларов: часть сразу, остальное — после урожая.
Вопрос, который невольно возникает: сколько ещё подобных сделок проходят «в тени» без огласки? Если замхокима открыто шантажирует предпринимателей, значит, система чувствует себя достаточно уверенно и безнаказанно.
Особый цинизм ситуации в том, что деньги чиновник принимал прямо в служебной машине. То есть государственный транспорт, оплаченный налогоплательщиками, превратился в инструмент личного обогащения. Это — символ всей нашей коррупционной действительности: публичные ресурсы используются в частных целях.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество) и пункту «а» части 3 статьи 211 (получение взятки) Уголовного кодекса. Фигурант заключён под стражу, в настоящее время ведутся предварительные следственные действия.