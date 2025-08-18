Тюремную надзирательницу обвинили в многочисленных недопустимых связях с зеками

В Великобритании сотрудницу пенитенциарного учреждения обвинили в серии недопустимых связей с лицами, содержащимися в заключении. Соответствующая информация опубликована изданием Daily Mail.
Шарлотта Уинстенли предстала перед мировым судом Донкастера по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и контрабанде запрещённых предметов. Согласно материалам дела, женщина вступила в несколько романтических отношений с осуждёнными, пронесла сотовый телефон для одного из своих партнёров и карты памяти для другого — 29-летнего Джабари Блейра, отбывающего двенадцатилетний срок.
Судебные данные свидетельствуют, что противоправная деятельность надзирательницы осуществлялась на протяжении четырёх месяцев, начиная с августа 2022 года. Дополнительно в 2023 году она нарушила внутренние правила, сделав фотографию на территории иного исправительного учреждения.
Суд над Уинстенли назначен на сентябрь 2025 года. Ей грозит лишение свободы.
По сведениям Daily Mail, лишь за последний трёхлетний период более 30-ти сотрудниц британских тюрем были осуждены по аналогичным статьям за непрофессиональные контакты с заключёнными.
