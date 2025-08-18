Тюремную надзирательницу обвинили в многочисленных недопустимых связях с зеками

Шарлотта Уинстенли предстала перед мировым судом Донкастера по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и контрабанде запрещённых предметов. Согласно материалам дела, женщина вступила в несколько романтических отношений с осуждёнными, пронесла сотовый телефон для одного из своих партнёров и карты памяти для другого — 29-летнего Джабари Блейра, отбывающего двенадцатилетний срок.