В суде рассказали, у кого террорист из «Крокуса» купил билет на «Пикник»

«Она (Кукушкина — прим. URA.RU) ему предложила в 19 часов 55 минут встретиться в кафе “Шоколадница” для продажи ему билета, после чего он ушел. В период времени с 19:20 до 19:30 она подошла к кассам, где встретила указанного молодого человека и сообщила, что у нее имеется билет в вип-партер на второй ряд на концерт “Пикник” стоимостью семь тысяч рублей, который он спрашивал», — передает ТАСС текст протокола допроса Кукушкиной.