В суде рассказали, у кого террорист из «Крокуса» купил билет на «Пикник»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года.
Один из подозреваемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» приобрел билет на выступление группы «Пикник» у перекупщицы, известной среди футбольных болельщиков как Изольда Кукушкина. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела. Как следует из показаний Кукушкиной, в день концерта примерно в 18:55 к ней подошел незнакомый молодой человек азиатской внешности и невысокого роста. Он представился ее клиентом и попросил продать ему билет на мероприятие.
«Она (Кукушкина — прим. URA.RU) ему предложила в 19 часов 55 минут встретиться в кафе “Шоколадница” для продажи ему билета, после чего он ушел. В период времени с 19:20 до 19:30 она подошла к кассам, где встретила указанного молодого человека и сообщила, что у нее имеется билет в вип-партер на второй ряд на концерт “Пикник” стоимостью семь тысяч рублей, который он спрашивал», — передает ТАСС текст протокола допроса Кукушкиной.
По свидетельству перекупщицы, мужчина предпочел оплатить билет наличными, сняв деньги в ближайшем банкомате, а не переводить средства через мобильное приложение. После того как в интернете появились кадры задержания обвиняемых по делу о нападении в Брянском лесу, Кукушкина узнала в одном из задержанных своего покупателя. Эти обстоятельства изложены в материалах дела, где Кукушкина проходит свидетелем.
Ранее стало известно, что один из обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед нападением находился на территории Афганистана, где прошел обучение по организации террористических актов и диверсий, используя поддельные документы. Согласно данным следствия, Саидакрами Рачабализода (включен в перечень террористов и экстремистов) по указанию руководства террористической организации в неустановленное время прошел подготовку на территории Исламского Эмирата Афганистан, передает «Национальная служба новостей». В страну он прибыл из Турции через территорию Пакистана, используя поддельный паспорт.