Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто время начала встречи Трампа и Зеленского

Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского запланирована на 18 августа в 20:15 по московскому времени. Об этом сообщил Белый дом.

Трамп примет в Белом доме Зеленского и европейских лидеров.

Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского запланирована на 18 августа в 20:15 по московскому времени. Об этом сообщил Белый дом.

Согласно графику, спустя менее двух часов, в 22:00 по Москве, также начнется встреча с участием лидеров стран Евросоюза. График опубликован на официальном сайте Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что грядущий день в Белом доме станет значимым событием. В социальной сети Social Truth он отметил, что в резиденции главы государства еще ни разу не собиралось столько европейских лидеров одновременно, передает RT. При этом европейские партнеры Украины выражают обеспокоенность по поводу вероятности возникновения нового конфликта между Зеленским и Дональдом Трампом во время их предстоящих переговоров в Белом доме.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше