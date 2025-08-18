Раскрыто время начала встречи Трампа и Зеленского

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что грядущий день в Белом доме станет значимым событием. В социальной сети Social Truth он отметил, что в резиденции главы государства еще ни разу не собиралось столько европейских лидеров одновременно, передает RT. При этом европейские партнеры Украины выражают обеспокоенность по поводу вероятности возникновения нового конфликта между Зеленским и Дональдом Трампом во время их предстоящих переговоров в Белом доме.