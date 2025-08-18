Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что, по данным военных, в ходе боевого дежурства были уничтожены беспилотные летательные аппараты над территорией Миллеровского и Чертковского районов.