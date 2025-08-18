Ричмонд
Жительницу Астаны подозревают в убийстве собственной матери

В Астане задержали женщину, которую подозревают в убийстве собственной матери. На данный момент известно, что между женщинами произошел конфликт, сообщает Liter.kz.

В Instagram*-аккаунте Astana_brother опубликовали информацию о том, что в Астане дочь подозревают в убийстве матери.

«По предварительным данным, в результате семейного конфликта жительница Астаны нанесла своей матери смертельное ножевое ранение. По словам очевидцев, погибшая несколько дней находилась в квартире без признаков жизни. У подозреваемой есть грудной ребенок, которому еще нет года», — сказано в публикации.

Информацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

«По факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемая — дочь погибшей, задержана. По предварительным данным, между женщинами произошел конфликт, переросший в ссору, в ходе которой дочь нанесла матери ножевое ранение», — сообщили в пресс-службе ДП города.

Отметим, что по ч.1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.