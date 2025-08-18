Жительницу Астаны подозревают в убийстве собственной матери

В Instagram*-аккаунте Astana_brother опубликовали информацию о том, что в Астане дочь подозревают в убийстве матери.
«По предварительным данным, в результате семейного конфликта жительница Астаны нанесла своей матери смертельное ножевое ранение. По словам очевидцев, погибшая несколько дней находилась в квартире без признаков жизни. У подозреваемой есть грудной ребенок, которому еще нет года», — сказано в публикации.
Информацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.
«По факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемая — дочь погибшей, задержана. По предварительным данным, между женщинами произошел конфликт, переросший в ссору, в ходе которой дочь нанесла матери ножевое ранение», — сообщили в пресс-службе ДП города.
Отметим, что по ч.1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
