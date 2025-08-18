Жительницу Астаны подозревают в убийстве собственной матери

«По предварительным данным, в результате семейного конфликта жительница Астаны нанесла своей матери смертельное ножевое ранение. По словам очевидцев, погибшая несколько дней находилась в квартире без признаков жизни. У подозреваемой есть грудной ребенок, которому еще нет года», — сказано в публикации.