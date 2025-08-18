Генпрокурор США озвучила число проведенных силовиками в Вашингтоне задержаний

Глава Департамента юстиции Соединенных Штатов Памела Бонди назвала число арестованных в Вашингтоне правонарушителей. Соответствующую публикацию она сделала на своем аккаунте в соцсети Х.
По данным Генерального прокурора страны, в ночь с 16 на 17 августа силовики задержали 68 человек.
Памела Бонди добавила, что за все время режима экстренных мер по противодействию преступности в столице США правоохранители провели более 800 арестов.
Указ американского лидера Дональда Трампа об установлении прямого контроля Федерального правительства над Вашингтоном действует уже практически неделю. Ранее, 13 августа, в главный город Соединенных Штатов прибыли подразделения Национальной гвардии, которые будут помогать другим силовикам поддерживать порядок до 25 сентября.
