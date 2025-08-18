Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

Встреча Трампа и Зеленского должна начаться в 20:15 по московскому времени. Через два часа после этого президент Америки должен будет поприветствовать прибывших в Белый дом европейских лидеров и позднее провести встречу с ними, сообщает газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.