Суд Москвы получил четыре протокола на клуб Mangalib за пропаганду ЛГБТ*

В соответствии с российским законодательством, за действия, признанные пропагандой ЛГБТ*, предусмотрены значительные штрафы: для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 2 миллионов до 5 миллионов рублей. Кроме того, деятельность организаций, признанных виновными, может быть приостановлена на срок до 90 суток.