Раскрыта неожиданная просьба кураторов к террористам, напавшим на «Крокус»

Ранее в суде рассказали, что один из обвиняемых по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» приобрел билет на выступление группы «Пикник» у перекупщицы, известной среди футбольных фанатов под именем Изольда Кукушкина. В своих показаниях Кукушкина сообщила, что в день концерта, примерно в 18:55, к ней подошел неизвестный молодой человек невысокого роста с азиатской внешностью. Мужчина назвал себя ее клиентом и обратился с просьбой продать ему билет на предстоящее мероприятие.