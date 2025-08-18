Раскрыта неожиданная просьба кураторов к террористам, напавшим на «Крокус»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года.
Куратор исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» дал им указание для конспирации пожарить шашлык в лесополосе до получения оружия. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
«Чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, было дано указание купить мангал, мясо и жарить шашлык до приезда Гадоева (внесен в перечень террористов и экстремистов)», — передает РИА Новости материалы дела. В документах уточняется, что 21 марта 2024 года фигурант по имени Сайфулло дал распоряжение Шамсидину Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов) сначала поехать к другому участнику — Далерджону Мирзоеву (внесен в перечень террористов и экстремистов), а затем отправиться к месту, где планировалась передача оружия.
Ранее в суде рассказали, что один из обвиняемых по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» приобрел билет на выступление группы «Пикник» у перекупщицы, известной среди футбольных фанатов под именем Изольда Кукушкина. В своих показаниях Кукушкина сообщила, что в день концерта, примерно в 18:55, к ней подошел неизвестный молодой человек невысокого роста с азиатской внешностью. Мужчина назвал себя ее клиентом и обратился с просьбой продать ему билет на предстоящее мероприятие.