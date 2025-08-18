Ричмонд
Соучастник исполнителей теракта в Крокусе прятался в мечети в Дагестане

Соучастник исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Зубайдулло Исмоилов*, испугавшись задержания правоохранителями, спрятался в мечети в Дагестане, где и был пойман. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.

Источник: Life.ru

«Тридцать первого марта 2024 года он (Исмоилов*. — Прим. Life.ru) по телевизору увидел, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан, спрятался в мечети с. Новый Агачаул Республики Дагестан, где и был задержан», — говорится в документах.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в Крокусе избавились от своих телефонов за день до нападения. При этом неустановленное лицо с псевдонимом «Сайфулло» велел террористам купить ножи бытового назначения, чтобы использовать их для убийств во время нападения на концертный зал. Шамсидин Фаридуни* купил в одном из красногорских ТЦ четыре мобильных телефона и холодное оружие.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.