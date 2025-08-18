Соучастник исполнителей теракта в Крокусе прятался в мечети в Дагестане

Ранее стало известно, что исполнители теракта в Крокусе избавились от своих телефонов за день до нападения. При этом неустановленное лицо с псевдонимом «Сайфулло» велел террористам купить ножи бытового назначения, чтобы использовать их для убийств во время нападения на концертный зал. Шамсидин Фаридуни* купил в одном из красногорских ТЦ четыре мобильных телефона и холодное оружие.