Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Заларинском районе водитель погиб из-за выезда на встречную полосу

25-летний мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельное ДТП произошло в Заларинском районе на дороге «Залари-Троицк-Черемшанка». 25-летний водитель автомобиля «Тойота RAV-4» выехал на «встречку», затем потерял управление при совершении маневра, вследствие чего иномарка опрокинулась. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.

— Водитель погиб на месте происшествия до прибытия врачей. Известно, что в момент аварии он не был пристегнут ремнем, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские установили, что погибший ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. С 2024 по 2025 год молодого человека привлекли к ответственности 27 раз. 13 случаев связаны с превышением скорости. Также в списке имеются: езда без ремня безопасности, некорректное использование световых приборов, игнорирование дорожных знаков и управление незарегистрированным автомобилем.