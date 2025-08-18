В Заларинском районе водитель погиб из-за выезда на встречную полосу

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские установили, что погибший ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. С 2024 по 2025 год молодого человека привлекли к ответственности 27 раз. 13 случаев связаны с превышением скорости. Также в списке имеются: езда без ремня безопасности, некорректное использование световых приборов, игнорирование дорожных знаков и управление незарегистрированным автомобилем.