Оставленная на зарядке детская игровая приставка стала причиной пожара в Иркутске

До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались 14 человек, из них четверо детей. Пожар на 2 кв. метрах ликвидировали 11 специалистов. Было задействовано четыре единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России установли, что к возгоранию привело короткое замыкание.