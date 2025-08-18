Оставленная на зарядке детская игровая приставка стала причиной пожара в Иркутске

17 августа на бульваре Рябикова в Иркутске произошёл пожар на пятом этаже многоквартироного дома. Возгорание случилось из-за оставленной на зарядке детской игровой приставки. Задымление заметили жители дома напротив и вызвали пожарных. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались 14 человек, из них четверо детей. Пожар на 2 кв. метрах ликвидировали 11 специалистов. Было задействовано четыре единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России установли, что к возгоранию привело короткое замыкание.
Агентство сообщало, что 12 августа в Иркутске произошел пожар на переулке 2-й Щаповский. По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления.