Россиянин чудом выжил после крушения самолета во время отпуска

36-летний Сергей Разуков совместно с инструктором поднялся в воздух на одномоторном летательном аппарате из аэропорта в районе Пак-лок. В ходе полета воздушное судно резко потеряло высоту, зацепило линии электропередач, столкнулось с деревьями и рухнуло возле автомобильной трассы. Сергей и его тайский инструктор оказались выброшенными на проезжую часть.