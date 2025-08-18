Ричмонд
Россиянин чудом выжил после крушения самолета во время отпуска

Россиянин чудом выжил после крушения частного легкого самолета в Таиланде и был госпитализирован в клинику на Пхукете, передает Shot.

36-летний Сергей Разуков совместно с инструктором поднялся в воздух на одномоторном летательном аппарате из аэропорта в районе Пак-лок. В ходе полета воздушное судно резко потеряло высоту, зацепило линии электропередач, столкнулось с деревьями и рухнуло возле автомобильной трассы. Сергей и его тайский инструктор оказались выброшенными на проезжую часть.

В результате аварии россиянин отделался телесными повреждениями, не угрожающими жизни: ссадинами и порезами. Инструктор получил серьезный перелом ноги и черепно-мозговую травму.

Обоих пострадавших экстренно доставили в ближайшее медучреждение для оказания необходимой помощи.

