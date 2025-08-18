Ричмонд
Омич погиб, зацепив удилищем провод ЛЭП во время рыбалки

Проводятся следственные действия.

Источник: Om1 Омск

Следственными органами СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти 44-летнего жителя Омска.

По предварительным данным, инцидент произошёл на озере в районе дома № 1/1 по улице Рокоссовского. Во время рыбалки мужчина задел длинным удилищем провод линии электропередач и получил смертельный удар током.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят опросы свидетелей, а также другие проверочные мероприятия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.