Омич погиб, зацепив удилищем провод ЛЭП во время рыбалки

Следственными органами СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти 44-летнего жителя Омска.
По предварительным данным, инцидент произошёл на озере в районе дома № 1/1 по улице Рокоссовского. Во время рыбалки мужчина задел длинным удилищем провод линии электропередач и получил смертельный удар током.
Следователи осмотрели место происшествия и проводят опросы свидетелей, а также другие проверочные мероприятия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.