Американский сенатор назвал встречу Трампа и Путина позором для США

По словам сенатора, во время переговоров Трамп якобы не добился ничего: ни перемирия, ни мирного соглашения, и даже не рассматривал возможность введения новых санкций против России. Сенатор подчеркнул, что визит Путина в США завершился дипломатическим успехом для российской стороны.