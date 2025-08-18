Американский сенатор назвал встречу Трампа и Путина позором для США

Крис Мерфи назвал встречу Трампа и Путина «позором для Соединенных Штатов».
Американский сенатор Крис Мерфи (демократ от Коннектикута) назвал встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным «катастрофой» и «позором» для Штатов. Такое заявление он сделал в программе Meet the Press, отметив, что по итогам переговоров Америка осталась в проигрыше.
«Эта встреча была катастрофой. Это был позор для Соединенных Штатов. Это был провал. Путин получил все, что хотел… Его пригласили в Соединенные Штаты», — заявил Мерфи в эфире NBC News.
По словам сенатора, во время переговоров Трамп якобы не добился ничего: ни перемирия, ни мирного соглашения, и даже не рассматривал возможность введения новых санкций против России. Сенатор подчеркнул, что визит Путина в США завершился дипломатическим успехом для российской стороны.
Ранее La Vanguardia сообщила, что, если президент Украины Владимир Зеленский не примет предложенный главы США Дональдом Трампом план, нынешний глава американской администрации может полностью отказаться от поддержки Украины. Газета подчеркнула, что новая конфронтация может послужить для Трампа удобным поводом обвинить Зеленского в нежелании достичь мирного урегулирования и окончательно прекратить поддержку Киева, передает RT.