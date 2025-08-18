Молодой водитель погиб в ДТП в Заларинском районе после выезда на встречную полосу

Авария произошла вчера на автодороге «Залари-Троицк-Черемшанка». По предварительным данным, вечером водитель Toyota RAV-4 выехал на встречную полосу, потерял управление при маневре, после чего автомобиль перевернулся. 25-летний водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Он не был пристегнут ремнем безопасности.
Полиция установила, что погибший неоднократно нарушал ПДД. С 2024 по 2025 год его привлекали к ответственности 27 раз, в том числе 13 раз за превышение скорости. Также у него были нарушения за непристёгнутый ремень, неправильное использование световых приборов, игнорирование дорожных знаков и управление незарегистрированным автомобилем.
По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.