Молодой водитель погиб в ДТП в Заларинском районе после выезда на встречную полосу

Молодой водитель погиб в ДТП в Заларинском районе после выезда на встречную полосу. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла вчера на автодороге «Залари-Троицк-Черемшанка». По предварительным данным, вечером водитель Toyota RAV-4 выехал на встречную полосу, потерял управление при маневре, после чего автомобиль перевернулся. 25-летний водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

Полиция установила, что погибший неоднократно нарушал ПДД. С 2024 по 2025 год его привлекали к ответственности 27 раз, в том числе 13 раз за превышение скорости. Также у него были нарушения за непристёгнутый ремень, неправильное использование световых приборов, игнорирование дорожных знаков и управление незарегистрированным автомобилем.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.