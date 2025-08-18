Молодой водитель погиб в ДТП в Заларинском районе после выезда на встречную полосу

Полиция установила, что погибший неоднократно нарушал ПДД. С 2024 по 2025 год его привлекали к ответственности 27 раз, в том числе 13 раз за превышение скорости. Также у него были нарушения за непристёгнутый ремень, неправильное использование световых приборов, игнорирование дорожных знаков и управление незарегистрированным автомобилем.