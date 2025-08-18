Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции оценили вероятность проведения встречи России, Украины и США в Стамбуле

Решение о проведении в Турции встречи лидеров России, США и Украины будет зависеть от прогресса в мирном урегулировании конфликта и готовности сторон к переговорам. Такое мнение выразил источник в турецких дипломатических кругах.

Турция готова принять трехстороннюю встречу.

Решение о проведении в Турции встречи лидеров России, США и Украины будет зависеть от прогресса в мирном урегулировании конфликта и готовности сторон к переговорам. Такое мнение выразил источник в турецких дипломатических кругах.

«Это будет зависеть от того, как будет идти процесс мирного урегулирования», — передает слова источника РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Эрдоган ранее выразил надежду на организацию такого саммита. Однако, по словам осведомленного источника, ключевым условием остается достижение определенных договоренностей между участниками конфликта и их согласие на участие в переговорах.

Ранее появилась информация о планах президента США Дональда Трампа провести трехстороннюю встречу уже 22 августа. Как сообщал портал Axios со ссылкой на информированные источники, американский президент обсуждал эту возможность со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Однако окончательное решение пока не принято.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше