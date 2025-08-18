В Турции оценили вероятность проведения встречи России, Украины и США в Стамбуле

Турция готова принять трехстороннюю встречу.
Решение о проведении в Турции встречи лидеров России, США и Украины будет зависеть от прогресса в мирном урегулировании конфликта и готовности сторон к переговорам. Такое мнение выразил источник в турецких дипломатических кругах.
«Это будет зависеть от того, как будет идти процесс мирного урегулирования», — передает слова источника РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Эрдоган ранее выразил надежду на организацию такого саммита. Однако, по словам осведомленного источника, ключевым условием остается достижение определенных договоренностей между участниками конфликта и их согласие на участие в переговорах.
Ранее появилась информация о планах президента США Дональда Трампа провести трехстороннюю встречу уже 22 августа. Как сообщал портал Axios со ссылкой на информированные источники, американский президент обсуждал эту возможность со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Однако окончательное решение пока не принято.