Украинские военные ударили дроном по пенсионерке, которая вместе с мужем пыталась покинуть село Искра под белым флагом. Женщина погибла на месте. Об этом рассказал штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ветер.