ВСУ ударили по мирным жителям.
Украинские военные ударили дроном по пенсионерке, которая вместе с мужем пыталась покинуть село Искра под белым флагом. Женщина погибла на месте. Об этом рассказал штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ветер.
«Жена погибла от удара дрона ВСУ», — передает слова военного ТАСС. Он добавил, что эвакуировать смогли только супруга женщины.
Село Искра перешло под контроль российских войск 14 августа. В Минобороны РФ ранее сообщали об освобождении этого населенного пункта в Днепропетровской области в ходе специальной военной операции.