Бродячие собаки напали на челябинку в городском бору

Стая бродячих собак напала на челябинку, которая возвращалась с пробежки по городскому бору. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на мужа пострадавшей.
Инцидент произошёл утром в субботу, 16 августа. Маршрут челябинки пролегал по обустроенным дорожкам. Когда спортсменка возвращалась обратно обычным шагом по тропе в сторону Университетской Набережной, её окружили четыре собаки. Животные стали лаять и бросаться на девушку. Одна из собак укусила за ногу. От остальных удалось отбиться, крича и швыряя в животных камни.
В настоящее время челябинке ставят уколы от столбняка и бешенства.
По словам супруга пострадавшей, этих собак в бору пара встречала и ранее, но близко животные не подходили. У агрессивных псов есть бирки. По словам мужчины, местные жители подкармливают стаю и даже поставили для собак будки в бору.