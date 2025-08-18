Бродячие собаки напали на челябинку в городском бору

Инцидент произошёл утром в субботу, 16 августа. Маршрут челябинки пролегал по обустроенным дорожкам. Когда спортсменка возвращалась обратно обычным шагом по тропе в сторону Университетской Набережной, её окружили четыре собаки. Животные стали лаять и бросаться на девушку. Одна из собак укусила за ногу. От остальных удалось отбиться, крича и швыряя в животных камни.