Сухая растительность вспыхнула в районе Башкирии

В Краснокамском районе Башкирии загорелась сухая трава.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за прошедшие сутки произошло одно возгорание сухой растительности — в Краснокамском районе. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отмечают, что за минувшие 24 часа что в регионе не зарегистрировано лесных пожаров.

С начала 2025 года, по данным ГК ЧС, в республике зафиксировано 13 лесных пожаров, охвативших площадь свыше 27 гектаров, а также 316 случаев загораний сухой травы на общей площади 1200 гектаров.

