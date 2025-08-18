Ричмонд
В США рассказали подробности встречи Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу в Овальном кабинете Белого дома 18 августа перед переговорами с европейскими лидерами. Об этом сообщает Белый дом. Во встрече также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Трамп встретится с Зеленским 18 августа.

«Президент Трамп и Зеленский сначала проведут двустороннюю встречу в Овальном кабинете в 13:15 (20:15 по Москве — прим. URA.RU) а затем в 15:00 (22:00 по Москве — прим. URA.RU) состоится более расширенная встреча с участием европейских лидеров. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс будет присутствовать на двусторонней встрече Трампа и Зеленского», — пишет NewsNation со ссылкой на Белый дом.

Посланник Трампа сообщил, что Россия допускает возможность обсуждения гарантий безопасности для Украины, аналогичных принципам НАТО, если такую инициативу поддержат США и Европа. Ранее встречи с участием Трампа, Зеленского и Вэнса в Белом доме сопровождались резкими заявлениями, однако на этот раз стороны рассчитывают на конструктивный диалог.

При этом европейские союзники Украины выражают обеспокоенность в связи с возможной эскалацией напряженности между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом в ходе предстоящих переговоров в Белом доме. По словам европейского дипломата, столь оперативная организация встречи подобного уровня не наблюдалась со времен начала военной кампании в Ираке.

