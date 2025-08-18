В США рассказали подробности встречи Трампа и Зеленского

«Президент Трамп и Зеленский сначала проведут двустороннюю встречу в Овальном кабинете в 13:15 (20:15 по Москве — прим. URA.RU) а затем в 15:00 (22:00 по Москве — прим. URA.RU) состоится более расширенная встреча с участием европейских лидеров. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс будет присутствовать на двусторонней встрече Трампа и Зеленского», — пишет NewsNation со ссылкой на Белый дом.